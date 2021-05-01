موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 20.. طارق يخطط لإجهاض إلهام

يشهد مسلسل كله بالحب بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين، إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث تعرض الحلقة 20 من مسلسل كله بالحب، في عدة توقيتات مختلفة لتناسب المشاهدين.

موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 20

يعرض مسلسل «كله بالحب» في الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة النهار دراما، وتُعرض إعادة الحلقة على القناة ذاتها في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وتُعرض إعادة أخرى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثامنة صباحًا.

عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 20 على قنوات أخرى

كما تعرض الحلقة 20 من مسلسل كله بالحب، عبر قناة نايل دراما، الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الثانية عشر من منتصف الليل، وعلى قناة نايل لايف، في الساعة العاشرة مساءً، والرابعة صباحًا، وعلى قناة روتانا دراما الساعة السادسة مساءً.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقات السابقة شهدت مفاجأة صادمة، إذ تبين أن ريم البارودي «كاريمان»، ليست شقيقة أحمد السعدني «دكتور طارق»، كما كان يدعي الأخير للمحيطين به سواء طليقته صابرين «إلهام»، أو زوجته الحالية زينة «دهب»، إنما ربطته بها علاقة قبل فترة طويلة.

كشف تلك الكذبة سامر المصري «صبحي المحام»، حين دعته ريم البارودي «كاريمان»، لمنزلها بغرض التقرب منه، وما ينوي فعله، وذلك بعد طلب من أحمد السعدني «دكتور طارق»، إلا أنه خلال وجوده معها في الشقة فتش في حقيبتها وعرف من جواز سفرها أنها ليست شقيقته، ويستخدمها لإتمام عملية النصب على طليقته صابرين «إلهام».

كذلك اتفق مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، مع أحمد السعدني «دكتور طارق»، ضد طليقة السعدني صابرين «إلهام»، بقيام «كراكيبو» بإقناعها أنه تغير من أجلها، وجعلها تقبل العودة له مرة آخرى، مقابل الحصول منه على بعض المال.