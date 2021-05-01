«الصحة»: سنستقبل نصف مليون جرعة «سينوفاك» تستخدم فورا في منتصف مايو

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إقبال المواطنين على مراكز لقاحات كورونا زاد خلال آخر 3 أيام إذ زاد عن 70 ألف مواطن في كل يوم من الأيام الثلاثة، بعد أن كان منخفضا بواقع 30 ألف مواطن خلال اليوم على الأكثر.

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية»، أن مصر بها جرعات متنوعة من لقاح كورونا، واستقبلت مصر نحو 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني منذ يومين، وتنتظر مصر وصول نحو 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في 9 مايو، وفي نفس التاريخ نحو مليون جرعة من لقاح سينوفارم، وفي منتصف شهر مايو ستصل 2 مليون جرعة سينوفاك تحت التصنيع ونصف مليون جرعة جاهزة تستخدم على الفور للتلقيح، على أن تتوالى الدفعات بعد ذلك.

وتابع، أن مصر تعاقدت على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وتم تحويل جزء كبير من المبلغ المالي المرتبط بهذه الصفقة، وتعاقدت مصر على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، مع العلم أنه يستخدم للتلقيح بنظام الجرعة الواحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.