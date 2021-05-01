أحداث مسلسل النمر الحلقة 18.. «عامر» يخبر «شمس» بتعاونه مع النمر

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 18، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 18

بدأت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل النمر، بذهاب النمر، إلى بيت ناصر، ويتضح من خلال الأحداث أن ناصر هو خال النمر، والذي طلب من النمر أن يتوقف عما يفعله، مع شمس والحاوي، وعنتر، وقام على ابن شمس بسرقة المبلغ الذي أخفته والدته بغرفة النمر، كما شهدت الأحداث ذهاب فريدة بنت الحاوي لبيت الشيمي، للإقامة مع زوجها خالد، وطلب الشيمي من ابنه خالد أن ينهي محاضر سرقة الماكينات، للحصول على التأمين دون أن يخبر أحد بذلك.

كما شهدت الحلقة سرقة الحاوي «شنطة الفلوس» التي أخذها على من شمس والدته، وذهب إلى ماهر في قبره، يدعو له ويحكي له ما حدث معه، كما شهدت الحلقة بحث النمر عن والدة ملك، حيث ذهب إلى الممرضة التي كانت تتابع حالة إلهام بالمصحة وتوصل إلى رقم مدير المستشفى، الذي علم من الممرضة أنه هو الذي اصطحب والده ملك معه في السيارة خارج المستشفى، وانتهت أحداث الحلقة بذهاب عامر الملقب بالحكمدار إلى شمس يطلب منها الأمان ويخبرها بأنه يعمل مع النمر.

تدور أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويجسد فيه الفنان محمد إمام، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار تجار الصاغة، خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.