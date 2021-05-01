تشييع جثمان القيادي العمالي محمد وهب الله من مسجد عمرو بن العاص اليوم

أعلن عبد الوهاب خضر، مدير مركز معلومات الاتحاد العام لعمال مصر، أن صلاة الجنازة على القيادي العمالي محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ستكون بعد صلاة الظهر اليوم السبت، بجامع عمرو بن العاص.

وأضاف خضر، أنه سيتم إتمام مراسم الدفن الدفن بمقابر العائلة في منطقة مصر القديمة.

وتوفى النائب محمد وهب الله، أمس الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، التي دخل على أثرها المستشفى، حيث استقر بها لأيام قبل أن تتدهور صحته ويرحل عن عالمنا. وهو أحد رموز الحركة العمالية الذي قدم الكثير خلال رحلته النقابية.

ويمتلك الراحل محمد وهب الله، سيرة نقابية حافلة بالمحطات منذ أكثر من 20 عاما، واستطاع عضو مجلس النواب السابق، ووكيل لجنة القوى العاملة السابق أن يقدم دورًا بارزًا خلال عمله التشريعي لمصلحة العمال، فقد ساهم في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون التنظيمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في نهاية عام 2019، وله العديد من المناقشات في مشروع قانون العمل المتواجد الآن في مجلس النواب.

ونعى اتحاد عمال مصر، القيادي النقابي الراحل محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، بعد وفاته، وقال جبالي المراغي، في نعيه: وهب الله كان صاحب الفكر النير والموضوعي في كافة حواراته الفنية والنقابية، «رحم الله أخي وصديق عمرى محمد وهب الله النقابي والبرلماني المتميز، داعين الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، كما نقدم عزاءنا لأبناءه وأسرته الكريمة.