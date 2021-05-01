موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 19 وتوقيتات الإعادة على قناة الحياة

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام، شخصية رجل صعيدي، يدخل في صراعات مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، وترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية، موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 19.

ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 18

انتهت أحداث الحلقة بذهاب «عامر» الملقب بالحكمدار، إلى «شمس» يطلب منها الأمان ويخبرها بأنه يعمل مع «النمر»، كما شهدت الحلقة سرقة «الحاوي» لشنطة «الفلوس» التي أخذها «علي» من «شمس» والدته، وذهب إلى «ماهر» في قبره، يدعو له ويحكي له ما حدث معه.

كما شهدت الحلقة بحث النمر عن والدة «ملك» حيث ذهب إلى الممرضة التي كانت تتابع حالة «إلهام» بالمصحة وتوصل إلى رقم الدكتور مدير المستشفى الذي علم من الممرضة أنه هو الذي اصطحب والدة «ملك» معه في السيارة خارج المستشفى.

وكانت بدأت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل النمر، بذهاب النمر، إلى بيت ناصر، ويتضح من خلال الأحداث أن ناصر هو خال النمر، والذي طلب من النمر أن يتوقف عما يفعله، مع شمس والحاوي، وعنتر، وقام على ابن شمس بسرقة المبلغ الذي اخفته شمس بغرفة النمر، كما شهدت الأحداث ذهاب فريدة بنت الحاوي لبيت الشيمي، للإقامة مع زوجها خالد، وطلب الشيمي من ابنه خالد أن ينهي محاضر سرقة الماكينات، للحصول على التأمين دون أن يخبر أحد بذلك.

موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 19 مسلسل النمر

يُعرض يوميًا 3 مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل النمر 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «Watch it» للجمهور لمشاهدته في أي وقت ومن أي مكان.

مسلسل النمر بطولة باقة من النجوم، محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.