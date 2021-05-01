القصة الكاملة لحريق كنيسة مار مينا في العمرانية (صور وفيديو)

حريق هائل، لا يزال مجهول الأسباب، نشب في كنيسة مار مينا بالعمرانية بمحافظة الجيزة، ليلة أمس الجمعة، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد حريق كنيسة مار مينا بالعمرانية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو البث المباشر للحريق الذي اشتعل في 4 أدوار من الكنيسة.

الحماية المدنية ترسل 7 سيارات إطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء بهدف إخماد النيران بالكنيسة والسيطرة على الحريق، كما وصلت سيارتا إسعاف لمحيط الحادث لحال وقوع أي أصابات بشرية، حيث نقلت بعض حالات الاختناق بسبب الحريق وكثافة الدخان.

مطرانية الجيزة: الحريق التهم 4 أدوار والأجهزة المعنية تقف على أسباب الحريق

قالت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، في بيان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن حريقا شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، والجهات الأمنية انتقلت عقب تلقي البلاغ وسيطرت على الحريق.

وتابعت مطرانية الجيزة في بيانها، أن أهالي المنطقة ساعدوا المطافئ للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن بعض الاختناقات وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربعة، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.

المتحدث باسم الكنيسة: لم يكن أحد موجودا بالكنيسة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه لم يكن أحد موجودا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات، كما أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أنه لم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى الحريق، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

من جانبه قال سامح مجدي، أحد الخدام بكنيسة مار مينا والملاك سوريال بالعمرانية، إنه بعد اشتعال النيران في مبنى تابع لكنيسة مار مينا بالعمرانية توافدت سيارات الإطفاء في محاولة السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى المساعدة التي قدمها الأهالي لإطفاء الحريق، من خلال وجودهم داخل الكنيسة لإطفائها، موضحا أن وقت نشوب الحريق لم يكن أحد موجودا بالكنيسة سوى قوة تأمينها، ولكن توافد الناس مع نشوب الحريق.

وتابع أنه بعد وقت قصير من وصول سيارة الإطفاء الأولى جاءت سيارة ثانية في الشارع الخلفي للكنيسة لتلحق بها سيارة ثالثة ولكن لم تفلح محاولات سيارات الإسعاف الثلاث في إخماد الحريق بعد أن فرغوا لتنتظر الكنيسة لحين وصول ثلاث سيارت إطفاء أخرى وسيارة ضخمة للسيطرة على الحريق.

وتابع أنه بعد نشوب الحريق بنحو ساعة حضر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، كما كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط الكنيسة.

وقوع حالات اختناق

وتابع «مجدي»، أن الدخان الكثيف الذي طال الشوارع المحيطة أدى لوقوع عدة إصابات بحالات اختناق وصلت إلى إغماءات ولكن تم التعامل معهم فورا من جانب سيارات الإسعاف التي بقيت في شارع مجمع المدارس بالقرب من الحادث

حريق في ليلة العيد

وتحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكية بيوم سبت النور والذي يشهد قداس عيد القيامة المجيد، والحريق كان عقب انتهاء صلوات الجمعة العظيمة التي هي من أهم المناسبات الدينية المسيحية نظرا لعظمتها.

جدير بالذكر أن كنيسة مار مينا العجائبي والملال سوريال بالعمرانية تابعة لمطرانية الجيزة، والتي تعد من المطرانيات التي ألغت الاحتفال بالمناسبت الدينية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، على أن تقتصر الصلاة على الأباء الكهنة والشمامسة فقط.