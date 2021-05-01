بعد ظهوره في الاختيار2.. 10 معلومات عن همام عطية مؤسس خلية أجناد مصر

بالتزامن مع ظهور همام عطية مؤسس خلية أجناد مصر الإرهابية، في مسلسل «الاختيار 2»، «الوطن» تنشر 10معلومات عن مؤسس التنظيم الذي اغتال 11شرطيا:

اسمه همام أحمد محمد عطية وشهرته «همام عطية».

كان يعمل بائعا للدجاج قبل تأسيس التنظيم.

شارك في اعتصام رابعة العدوية وخرج منه بعد فضه.

انضم لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي ثم انشق عنه.

شرع في استقطاب عناصر تعتنق الفكر التكفيري ثم أسس تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي.

تولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسفن العابرة المجرى الملاحي لقناة السويس وضد الأقباط والكنائس.

اتخذ مقرا له ليقوم بتصنيع القنابل والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات بنفسه.

عقد اجتماعات مع المتهمين أعضاء التنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للرصد الأمني.

كان يمد أعضاء التنظيم بكتب ومطبوعات تدعم الأفكار التكفيرية والمتطرفة.

عمل على تدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وأسلوب التخفي وكشف مراقبة ورصد الأجهزة الأمنية.

نفذ 44 عملية إرهابية:

44 عملية إرهابية نفذها «همام» وعناصر تنظيمه الإرهابي، أبرزها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد الشهيد طارق المرجاوي والمقدم أحمد زكي من قوة مديرية أمن الجيزة، واللواء عبدالرؤوف الصيرفي، وتفجير قنبلة أمام قسم شرطة الطالبية، والتي أسفرت عن استشهاد الرائد ضياء فتحي فتوح، من قوة الحماية المدنية، أثناء تفكيكها، وتفجير قنبلة بميدان لبنان اسفرت عن استشهاد الرائد محمد جمال، فضلا عن تفجيرات في مصر الجديدة، وكذا استهداف عدد من ضباط الشرطة والجيش.

نهاية الإرهابي همام عطية:

انتقل «همام»، للإقامة في منطقة الطوابق المزدحمة، بصحبة زوجته وأبنائه الـ9 مستغلاً حالة الزحام فيها، للاختفاء عن أعين الشرطة.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، في أبريل 2015، من تحديد ورصد مكان اختباء همام عطية، بعد القبض على عدد من العناصر المرتبطة به، والذين أرشدوا عن مكانه وكيفية التواصل معه والمحيطين به، وانطلقت مأمورية الى مكان اختبائه، ونجحت الشرطة في القضاء عليه، بعد تبادل لإطلاق النار.

وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الرئيسي في تنظيم «أجناد مصر»، همام عطية، لوفاته، وبإعدام 13 من عناصر التنظيم، وهو الحكم الذي تم تنفيذه، مطلع العام الجاري.