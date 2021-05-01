تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» إلى 0.53%

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 0.53% إلى 33879.00 نقطة، كما خسر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي»، 0.72 % ليغلق عند 4181.17 نقطة.

وأغلق «مؤشر ناسداك المجمع»، منخفضاً 0.85 % إلى 13962.68 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكانت أسعار النفط، تراجعت، أمس الجمعة، من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام، ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند، حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وسجل خام القياس الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» و«خام برنت القياسي» العالمي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع، لكنهما أنهيا الشهر على مكاسب بحوالي 6% و8% على الترتيب.

وأنهت عقود «برنت» جلسة التداول منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 67.25 دولار للبرميل في آخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.

وكانت شركة «أمازون» الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن تحقيق أرباح قياسية في الربع الأول من العام الجاري.

«أمازون»: أرباح الشركة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 8.1 مليار دولار

وقالت الشركة، إن الأرباح تضاعفت أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 8.1 مليار دولار، وارتفعت المبيعات من يناير إلى مارس الماضي بنسبة 44% لتصل إلى 108 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، أن ديون الشركات العامة في البلاد ارتفعت في عام 2020، للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

ومن بين 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة 544.8 ترليون وون «491.5 مليار دولار أمريكي» في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 17.9 ترليون وون عن العام الذي سبقه، وهو ما يمثل أعلى مستويات ديون تسجله الشركات العامة منذ عام 2005 عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.