فيروس كورونا يحرم أهالي مطروح من زيارة الشواطىء والمناطق السياحية في شم النسيم

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون زيارة المنشآت السياحية، والمزارات الترفيهية في مطروح عقب الانتهاء من امتحانات سنوات النقل، أصدرت وزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح عدة قرارات تتعلق بأعياد شم النسيم، وتشمل غلق جميع الشواطىء والمناطق السياحية المطلة علي ساحل البحر في مدينة مرسى مطروح، ومنها حمام كليوباترا والذي يعد مقصدًا للسياح المصريين والأجانب، وذلك ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

معلومات عن حمام كليوباترا بمرسى مطروح

يقع حمام كليوباترا غرب مدينة مرسى مطروح، ويطل علي ساحل البحر مباشرة، أمام شاطئ كليوباترا، والذي يعد أبرز شواطئ المدينة، ويعود تاريخة إلى ملكة مصر كليوباترا، والتي كانت تأتي إليه وتجلس به وتستحم في التجويف الصخري الذي تمر به مياه البحر من أحد الفتحات المطلة عليه، وتخرج من الناحية الأخري.

ويستقبل الحمام العديد من الزائرين مع بدء احتفالات شم النسيم بمطروح وحتى نهاية موسم الصيف من كل عام.

ويوجد تمثال للملكة كليوباترا علي بوابة الحمام، من الخارج، وممر ضخري طويل، يبدأ من المدخل الرئيسي للحمام، بطول 150 مترًا، وفي نهايته الممشى الزجاجي المعلق على الماء، حتى فتحة الحمام نفسه.

محافظة مطروح تناشد الموطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وكان لقرار غلق الشواطئ في مطروح والمزارات الشاطئية في شم النسيم لمواجهة كورونا أثر كبير، تمثل في حرمان أبناء مطروح والأسر وزائري المحافظة في أعياد شم النسيم من زيارة هذا المعلم السياحي التاريخي، في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بالزحام في حمام كليوباترا.

وناشد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، أهالي مطروح وروادها بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات، وتعقيم جميع المزارات والمنشآت السياحية، للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا.