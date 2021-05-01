محافظ مطروح: غلق جميع الشواطئ بشم النسيم وتشديد الإجراءات ضد كورونا

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات في المحافظة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددًا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا في جميع المنشأت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة.

ولفت إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم في المنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة، والمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافتيريا والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين، ومع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وناشد محافظ مطروح، مساء اليوم، جميع المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة في الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في شم النسيم لمنع انتشار فيروس كورونا، بين أبناء المجتمع المطروحي والزائرين، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم.

تكثيف الحملات بالتوعية بخطورة موجة كورونا الثالثة

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للأجهزة المعنية علي مستوي المحافظة وعلي رأسها مديرية الشؤون الصيحة بمطروح، بتكثيف حملات التوعية، والإرشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من استخدام مواد مكافحة العدوي من الكحول في الإيدي، وارتداء الكمامات خلال الخروج من المنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة، وعدم التجمعات في أي مكان، ومنع الإحتفالات، في القاعات، ومنع الأفراح، ومراجعة الأطباء حالة الشعور بأي أعرض مرض، أو إشتباه، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة.

التنمية المحلية تشدد على غلق الشواطئ والحدائق في شم النسيم

وأكدت وزارة التنمية المحلية على الإلتزام بغلق جميع الشواطئ والحدائق والتنزهات العامة في جميع محافظات مصر خلال أيام احتفالات شم النسيم ، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا في ظل الموجة الثالثة والتي تجتاح جميع دول العالم وتسبب في ارتفاع حالات الإصابات والوفيات.