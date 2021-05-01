كورونا يحصد حياة 12 طبيبا بالفيوم: إطلاق أسمائهم على منشآت عامة

في الوقت الذي يهرب فيه الجميع من مصابي فيروس كورونا المُستجد خوفاً من الإصابة بالعدوى، ويتخلى الشخص عن أقرب الناس إليه في حالة إصابته بالوباء، يقف جيش مصر الأبيض حائط صد في مواجهة الجائحة، يبذلون قصارى جهدهم في علاج المصابين أملاً في شفائهم من، ولا يخشون على أنفسهم من الإصابة بالعدوى، ومنهم من ينال منه الفيروس ويشفى منه فيعود مرة أخرى لينقذ حياة المئات، ومنهم من يهاجمه الفيروس بشراسة وينال منه حتى يسقط شهيداً دافعًا حياته ثمناً لإنقاذ الآخرين.

12 طبيباً من الجيش الأبيض يدفعون حياتهم ثمناً لواجبهم المهني

وسجّلت نقابة الأطباء، حتى الآن، وفاة 12 طبيباً في محافظة الفيوم، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال موجاته الثلاث، ليتم إضافة أسمائهم إلى لوحة الشرف بالنقابة.

أسماء 12 طبيباً من شهداء الجيش الأبيض بالفيوم

وتضم لوحة الشرف بنقابة الأطباء بالفيوم صور 12 طبيباً شهيداً من جيش مصر الأبيض، ممن فقدوا حياتهم خلال محاولتهم علاج مصابي فيروس كورونا، وهم:

1- الدكتور ريمون عماد فرج الله، مُدرس مساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذي أُصيب بكورونا خلال إشرافه على علاج المعزولين بمستشفى العزل الجامعي في بداية ظهور كورونا في مصر حتى أصيب بالعدوى وتوفي بسبب كورونا.

2- الدكتور إميل فوزي كامل، استشاري الجراحة العامة بمستشفى أبشواي بالفيوم، والذي أُصيب بكورونا وخضع للعزل بمستشفى الفيوم الجامعي، وتدهورت حالته الصحية حتى توفي متأثراً بإصابته بكورونا.

3- الدكتورة وسام الديب أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الفيوم، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا بعد تعرضها لغيبوبة، ووُضعت بسببها على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر في إحدى المستشفيات الخاصة.

4- الدكتور محمد عنتر طبيب الأطفال بمستشفى سنورس، والذي أصيب بفيروس كورونا خلال علاج المصابين في المستشفى وجرى نقله إلى مستشفى العزل الجامعي، وتدهورت حالته ونُقل للرعاية المركزة، إلا أنّه توفيّ بعد فشل المحاولات لإنقاذ حياته.

5- الدكتور أحمد قطب استشاري الجراحة العامة والمناظير، والذي أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته وخضعا للعزل المنزلي، واشترى جهازاً لقياس الأكسجين، وبعد تدهور حالتهما تم نقلهما إلى العزل بمستشفى التأمين الصحي ولكنه توفي بعد 4 أيام من احتجازه بالعزل.

6- الدكتور محمد رضوان يوسف، أخصائي جراحة التجميل، والذي أُصيب بفيروس كورونا عقب زواجه بفترة بسيطة، وسقط مغشياً عليه فجأة خلال عمله بمستشفى الفيوم العام وتبين إصابته بجلطة في القلب جراء إصابته بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليه، وتوفى عقب بقائه على أجهزة التنفس الصناعي بأيام قليلة.

7 – الدكتور محمد ثروت محمد عثمان، والذي كان يعمل بمستشفى طامية المركزي، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية وفشل محاولات إنقاذ حياته.

8- الدكتورة نورة محمود عبد الحميد أيوب، والتي أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال عملها بمستشفى أبشواي المركزي.

9- الدكتور محمد أحمد محمد عيد، الأستاذ بطب جامعة الأزهر، والذي أُصيب بفيروس كورونا خلال عمله في مستشفى سنورس المركزي، وتوفي متأثراً بإصابته بالفيروس.

10- محمد لطفي سليمان علي أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، والذي أُصيب بفيروس كورونا المستجد خلال عمله في مستشفى سنورس المركزي.

11- الدكتور محمد محفوظ عليوة، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، والذي أصيب بكورونا وتدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى حدى المستشفيات الخاصة ولكنه توفي بعد أيام قليلة من وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

12- الدكتور حسين عبد الفتاح طبيب النساء والتوليد بمستشفى سنورس المركزي، والذي توفي متأثراً بفيروس كورونا خلال عمله، وجرى نقله إلى قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولكنه توفيّ متأثراً بإصابته.

مكافأة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من الجيش الأبيض

قررت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، منح أسرة كل طبيب يتوفى بفيروس كورونا المستجد، مكافأة قدرها 100 ألف جنيهاً، إضافة إلى وضع صورته في لوحة الشرف لشهداء الجيش الأبيض بمقر النقابة تخليداً لذكراه.

إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن عامة

وقرر الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، إطلاق أسماء شهداء جيش مصر الأبيض على المنشآت العامة لتخليد ذكراهم، إضافة إلى عمل لوحة شرف تضم أسمائهم في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان في كل مركز يكون نصباً تذكارياً لأسماء شهداء جيش مصر الأبيض.