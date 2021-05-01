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عمرو أديب يعلن إيجابية المسحة الثانية للفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة تم نقلها للمستشفى منذ عدة أيام

كتب:

أبانوب رجائي
03:52 ص | السبت 01 مايو 2021
دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز

أعلن عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على إحد المنصات الإلكترونية خلال شهر رمضان، عن إيجابية المسحة الثانية للفنانة دلال عبدالعزيز، التي نقلت للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بالفيروس.

وكانت دلال عبدالعزيز، أصيبت بكورونا قبل أسبوعين، مما تطلب وقف تصوير مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المقرر له أن يذاع في النصف الثاني من شهر رمضان.

وأصيبت أيضا بالفيروس دنيا سمير غانم وهشام جمال و10 من فريق عمل مسلسل «عالم موازي»، وكان آخر المصابين من العائلة هو سمير غانم الذي دخل قبل يومين إلى المستشفى.

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