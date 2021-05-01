«ببوس إيد سمير غانم لما بشوفه».. 13 تصريحا مثيرا للجدل من بدرية طلبة

حلت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، ضيفة على برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، للحديث حول حياتها الشخصية وعلاقاتها بمحيطها من الوسط الفني وتجربتها في تقديم البرامج وآخر تطورات «أبلكيشن الخرائط» بصوتها، ونستعرض في النقاط التالية أبرز 13 تصريحا لها مثيرا للجدل.

من حقى أقف على الترابيزة وارقص بكل ثقة

أولى هذه التصريحات المثيرة للجدل عندما صرحت بأنها كانت صاحبة أداء مميزة، في برنامجها «نفسنة»، موضحة: «من حقى أقف على الترابيزة وارقص بكل ثقة.. لأني أنا اللى جبت للبرنامج مشاهدات وإعلانات».

بين كل مليون شخص فيه واحد بس بيكرهني

وثاني تصريحاتها المثيرة حينما قالت إنها سافرت الكثير من البلدان العربية، وكان هناك دعم وترحيب كبير بها، مضيفة: «بين كل مليون واحد فيه واحد بس بيكرهني».

اللى عاوز يطلع تريند «بيشتبك معايا»

وواصلت تصريحاتها المثيرة قائلة إنها لا ترد كثيرًا على الانتقادات التي تطالها، موضحة: «كل اللى عاوز يتشهر ويبقى تريند.. بيجي يشتبك معايا وأنا عشان كدا برفض الاشتباك».

تقديمي البرامج تجربة فاشلة

لم تتوقف تصريحاتها المثيرة عند هذا الحد بل قالت إن تقديمها لبرنامج «بيت ريا وسكينة» كان طمعا منها في تقديم كل شئ، سواء من ناحية المسرحية أو البيت أو المسلسل لـ «ريا وسكينة»، ولكن فكرة البرنامج «فشلت».

ريا وسكينة كانوا «جيراني»

واستكملت: «ريا وسكينة تراث شعبي، وكانوا جيراني ولكن أؤكد أنهم مش حكر على حد.. البرنامج تجربة وفشلت وكنت ببيع خضار».

حلم حياتي أعيش في فيلا

وقالت الفنانة بدرية طلبة، إنها قدمت 169 عملا فنيا، ولكن رغم أعمالها الكبيرة، لم تتمكن من تحقيق حلمها، مؤكدة: «كان نفسي أعيش في فيلا.. حلم حياتي».

اللى مش بيرد عليا باحترام برد عليه بنفس طريقته

وأضافت أنها تناقش من ينتقدها بأدب واحترام، مستطردة: «اللى مش بيرد عليا باحترام برد عليه بنفس طريقته».

الوسط الفني مليان «شلليه».. وأنا مش معترف بيا

علقت الفنانة بدرية طلبة، على فيديو لها تقول خلاله: «أنا مش موجودة ومش على الساحة، ومش معترف بيا كنجم كوميدي»، لافتة أن هناك «شلليه» في الوسط الفني، وهناك مجاملات.

الفنان الكوميدي مهدور حقه في مصر

وذكرت الفنانة بدرية طلبة، أن ممثلي الكوميديا مهدور حقهم في مصر بشكل كبير، وخصوصًا من السيدات.

تدشين تطبيق للخرائط بصوتها يتضمن إفيهاتها

وكشفت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، آخر تطورات تدشين تطبيق جديد خاص بها يتعلق بخدمة الخرائط، مؤكدة أنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ«GPS» والذي سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها، وذلك بناء على طلب جماهيرها، موضحة أن المشروع قائم بالفعل، وهناك مستثمرون كبار سيمولون هذا المشروع.

عايشة بأكتر من «وش»

وقالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تعيش بأكثر من وجه في تعاملها مع الناس، موضحة «عندي كذا وش.. وش مع أولادي، وش خلال حالتي سواء الحزن أو الفرح.. لازم يكون معانا كذا وش عشان نتعامل مع الناس».

لما بشوف سمير غانم «ببوس إيده»

وأكدت حبها الكبير لشيماء سيف، حيث تشاركتا في العديد من البرامج والأعمال التلفزيونية، وعلى جانب آخر، أكدت حبها الكبير للفنان سمير غانم، وقالت: «ليه فضل كبير عليا.. لما بشوفه ببوس إيده والخير اللى عمله قعد في بناته، وربنا يخليهوله في صحته».

حبيبة بسيوني زي بنتي.. لكنها كانت بتستفزني وبتطرد العمال

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة بدرية طلبة بفقرة «القاضية ممكن»، وبصورة المذيعة «حبيبة بسوني»،حيث قالت الفنانة «أنا لا يمكن أغير من واحدة في سن بنتي.. مشاكلها كتير معانا، وكانت بتتعامل معانا بتعالي، وكانت بتطرد العمال في البرنامج، وحاولت احتواء حبيبة بسيوني كتير، ولكن جاءت البرنامج عشان تعمل النفسنة.. وكانت بتستفزني».