عاجل.. إصابة الفنانة فاطمة الكاشف بفيروس كورونا

أعلن الفنان جمال عبدالناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب «عبدالناصر»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعأ.. اللهم اشف قرة عينى وعافي زهرة فؤادى.. زوجتى وحبيبتي وابنتى وصديقتى.. والبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة..»

وأضاف الفنان جمال عبدالناصر، «دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله فى شهر البركة والرحمة.. والله أسأل أن يحميكم فهو ولى هذا والقادر عليه. واختتم خلوا بالكم من نفسكم.. والله خير الحافظين..».