أسرة «ملوك الجدعنة» تطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

بمجرد تداول خبر إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم، بفيروس كورونا، تحولت صفحات أبطال مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي تشارك فيه الفنانة دلال عبد العزيز إلى صفحات دعوات لهما.

قال الفنان عمرو سعد عبر حسابه على «فيسبوك»: «دعواتكم بالشفاء للغالية على قلبي النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقة».

وأضاف الفنان وليد فواز: «ألف سلامة عليكي يا ماما دلال.. إجمدي وقومي عشان إنتي أقوي من أي حاجة.. يارب اشفيها حبيبة قلبي يا حنان يا منان مستنيكي يا أمي».

وقال الفنان مصطفى شعبان «دعواتكم بالشفاء العاجل للفنانة والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز تقوملنا بالسلامة».

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس، عبر فيسبوك: «دعواتكم بالشفاء العاجل للنجمة الجميلة دلال عبدالعزيز».

الفنانة الشابة بسمة داود، طالبت جمهورها عبر استوري الانستجرام، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم قائلة: «يارب أنت الشافي المعافي.. يارب بحق الشهر المبارك اشفيهم وعافيهم.. يارب خفف عنهم وخد بأيديهم.. الرجاء الدعاء لهم».

وتشارك دلال عبدالعزيز خلال السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، حيث تجسد دور «عطية» بائعة الكبده، وأم عمرو سعد.

مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

و يعرض «ملوك الجدعنة»، يوميا في تمام الساعة السابعة مساء على قناة «إم بي سي مصر»، وتكون الإعادة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا، والواحدة ظهرا من اليوم التالي.