تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا في محافظة البحر الأحمر

خصصت مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مركزين لتلقي لقاح كورونا، أحدها بوحدة طب الأسرة بالأحياء شمال مدينة الغردقة والآخر بأحد المنشآت السياحية بالقرب من ميدان العروسة جنوب المدينة، بالإضافة إلى فرق طبية متخصصة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى والفنادق والمنتجعات بالمدن السياحية.

الفئات المستهدفة لتلقي لقاح كورونا

وأشاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفي، اليوم، بالجهود المبذولة لتلقي لقاح كورونا موضحاً توفير اللقاح للفئات المستحقة بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية التي أعطت أولوية للأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ثم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس وعلى رأسهم مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم العاملين بالقطاع السياحى، وذلك تنفيذا لخطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

تطعيم العاملين في السياحة بلقاح كورونا

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر يقترب عددهم من مائة ألف عامل.

ولفت إلى أن دعم الدولة لقطاع السياحة سيعمل على انتعاش حركة السياحة الخارجية، حيث أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي هي رسالة طمأنة لدى الكثير من شركات السياحة الأوربية التي تتعامل مع سوق السياحة المصري، وخطوة إيجابية لزيادة عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر من الدول الأوروبية.

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