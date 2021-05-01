«حرائق ووفاة».. 3 أحداث صعبة تضرب الجيزة في 24 ساعة

حوادث عدة، شهدتها محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، والتي تسبب فى وجود حالة من الحزن والأسى لدى سكان المحافظة، حيث شهدت محافظة الجيزة 3 حوادث بداية من الساعات الأخيرة من أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق أول مايو.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز تفاصيل الحوادث الثلاث، التي شهدتها محافظة الجيزة، خلال الساعة القليلة الماضية.

3 أحداث صعبة وقعت في الجيزة خلال 24 ساعة

الحادثة الأولى

نشوب حريق هائل، في كنيسة مارمينا بالعمرانية بمحافظة الجيزة، مساء أمس الجمعة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حريقا في كنيسة مارمينا.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل كنسية في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان أن الحريق نشب في مبنى للخدمات يحمل اسم البابا كيرلس السادس ويقع أمام الكنيسة، وأنه كان حريقًا ضخمًا لا يعلمون كيف نشب ومن أين بدأ، ولكن كل شىء تحول إلى رماد في لحظات معدودة.

الحادثة الثانية

اندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة، صباح اليوم السبت.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بشارع مراد خلف مسجد خالد بن الوليد.

وقامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـدفع 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، لإخماد النيران.

وتبين نشوب الحريق في مخزن قطن امتد إلى قطعة أرض بها مخلفات ما أسفر عن امتداد النيران إلى منزل مكون من طابقين مجاور لهما.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق الذي أسفر عن تفحم المنزل والمخزن دون إصابات.

ويجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتم انتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

الحادثة الثالثة

وفاة النقيب مصطفى خليل، معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وتسبب خبر وفاته في حالة حزن من جانب زملاءه بقسم كرداسة ومديرية أمن الجيزة، خاصة أنه كان يتمتع بالخلق الحسن والتفاني في عمله.

ويبلغ النقيب الراحل من العمر 25 عاما، وهو خريج كلية الشرطة دفعة 2017، وعمل بأكثر من منصب بقطاع أمن الجيزة وعمل معاونا لمباحث كرداسة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخر منشور للراحل قبل وفاته والذي كان عبارة عن آية قرانيةومن سورة غافر، وهي: "غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)".