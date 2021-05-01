موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19: غزل في قبضة الشرطة

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 لمعرفة مصير غزل بعدما وجدت الشرطة في حقيبتها كيس هيروين، بعد مداهمة الشرطة لسيارتها وهي بصحبة سيف الخديوي بعد دقائق من طلاق عابد تيمور لها.

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19

يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساء، وتكون الإعادة على القناة نفسها الساعة 2.15 صباحًا بعد منتصف الليل، وفي الساعة 5.15 عصرًا.

مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسيمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

وخلال أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 لجأ سيف الخديوي إلى حيلة جديدة ليجبر من خلالها عابد تيمور على تطليق غزل وتتعلق بصفقة الأسلحة المهربة به.

وفوجئ عابد تيمور بوجود غزل وسيف الخديوي لديه في الفندق، وقام الخديوي بمساومته إما طلاق غزل أونسيان الأسلحة المهربة التي تقدر بملايين الجنيهات، واضطر عابد الرضوخ لتهديد عابد وذهب الجميع لمكتب المأذون.

وبعد إنهاء إجراءات الطلاق هدد عابد تيمور غزل بأنها لن ترى الراحة ولن تنعم بالهدوء في حياتها منذ هذه اللحظة، وبعد مغادرته واستقلال سيف الخديوي وغزل السيارة حاوطتهما سيارات الشرطة وقام رجال الشرطة بتفتشيهما ووجدوا كيس هيروين في حقيبة غزل.