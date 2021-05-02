«اتبع التعليمات».. الصحة تقدم خطوات التواصل مع «عزل كورونا» من المنزل

تحرص وزارة الصحة والسكان على اطلاع المواطنين على مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة، وبخاصة مع ارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس خلال هذه الفترة.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التواصل مع الخط الساخن 1440 وذلك لحالات العزل المنزلى وتقديم كافة الإرشادات والقواعد التى يجب اتباعها فى حال وجود حالة مصابة بالفيروس داخل المنزل، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين والنهوض بالصحة العامة خاصة مع انتشار جائحة كورونا.

خطوات التواصل مع غرفة الوزارة لمتابعة مرضى العزل

أوضحت الصحة فى «منشور توعوى»، خطوات التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي من خلال خدمة الرسائل المجانية، لافتة إلى أنه على المواطن أن يرسل كلمة عزل فى رسالة إلى الرقم 1440 ثم إدخال البيانات الخاصة بالاسم بشكل ثلاثي والجنسية مع ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم وادخال رقم المكان الذي تم الكشف والتشخيص فيه بأن الحالة «كورونا».

وتابعت الوزارة: أنه بعد ذلك لابد من كتابة رقم وسيلة التشخيص واختيار رقم المحافظة وتاريخ التشخيص «رقم الشهر ورقم اليوم» ثم الإجابة على بعض الأسئلة والتى تتمثل في:

- هل تم الحصول على أدوية بروتكول العلاج ؟- هل توجد لديك أعراض فيروس كورونا؟- هل تعانى من صعوبة فى التنفس أو نهجان أثناء فترة الراحة؟- هل تعانى من القئ أو الاسهال لمدة 3 أيام متواصلة؟

- هل تعانى من سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38 ؟

فى حال حدوث خطأ قم إدخل البينات مرة أخري

وأضافت الوزارة في منشورها: أنه بعد إدخال البيانات سيتم الاتصال من خلال طبيب بالمواطن من قبل الوزارة، لافتة إلى أنه فى حال إدخال رقم اخيتار خاطئ لابد من الانتظار لمدة خمس دقائق وإدخال كلمة عزل مرة أخري وإعادة إدخال البينات مرة أخري.