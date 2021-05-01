بنسبة 50% وإجراءات احترازية.. شواطئ الإسماعيلية تستعد لأعياد الربيع

قال محمد القماش، مدير نادي الملاحة بمحافظة الإسماعيلية إن النادي يجري أعمال التعقيم يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن..

وأضاف «القماش»، في تصريح صحفي، اليوم، أن النادي يستقبل المواطنين بنسبة استيعاب 50% ضمن إجراءات الوقاية، مشيراً إلى أن النادي أجرى العديد من عمليات الصيانة خلال الفترة الماضية، شملت البلدورات وبلاط الإنترلوك، كما تم إنشاء مرسى وسقالة جديدة بمساحة 20 مترًا، وعمل صيانة كاملة لجميع البرجولات الموجودة على الشاطئ.

كما شملت أعمال الصيانة شراء 1400 متر نجيلة جاهزة تمت زراعتها وتثبيتها على الشاطئ الخاص بالشاليهات، بعد أن تم تجهيز وعمل مسطح لتوسعة المنطقة الخاصة بالشليهات.

صيانة كاملة للنادي

ولفت إلى أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بإجراء صيانة كاملة للمنتجع والشاليهات والمرافق الخاصة بالنادي، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً الاهتمام بحدائق الشاطئ ومحيط النادي.

وتابع أنه تم الدفع بعدد كبير من الكراسي والمناضد، فضلا عن إنشاء شاشات كبرى على شاطئ النادي، وتطوير الكافتيريا الخاصة به، لافتا إلى أن الكافتيريا الخاصة بالمنتجع تعمل حالياً وتلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن تخصيص مكان لعشاق كرة القدم لمتابعة كافة المباريات.

الشاليهات تعمل ب 50% فقط

وعن الشاليهات، أوضح «القماش»، أن النادي واصل أعمال صيانة شاملة للشاليهات داخلياً وخارجياً واستكمال أعمال الديكورات والدهانات واستبدال المفروشات بمفروشات جديدة.

ويعتبر منتجع الملاحة، من أهم الأماكن التي يتردد عليها المواطنون في فصل الربيع خاصة في شم النسيم، ويجري الاستعداد للموسم في ظل الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية.