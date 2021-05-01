هيئة البريد تصدر طابعا بريدا تذكاريا بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال

في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بعمال مصر باعتبارهم أساس تقدم الدولة وسواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق ريادة الاقتصاد المصري أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام؛ وذلك للمشاركة في تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها مصر في تحقيق التنمية والازدهار.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا إلى أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع «3 سم في 5 سم» مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.

وأصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والذي يوافق 25 إبريل من كل عام وهو اليوم الذي استطاعت فيه مصر تحرير أرض سيناء واستردادها، وأن عيد تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة عند جميع المصريين ويعد يوم من الأيام الفارقة في تاريخ مصر، حيث أنه شهد تتويج ملحمة أكتوبر المجيدة، التي استطاع فيها الجيش المصري الانتصار واستعادة كرامة العسكرية المصرية، والبدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.