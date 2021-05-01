رسميا.. غلق المنتزهات وحديقة الحيوان بالإسكندرية في عيد شم النسيم

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وحديقة الحيوان، إضافة إلى استمرار غلق الشواطئ في المدينة الساحلية يوم عيد شم النسيم، لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الموجة الثالثة من الفيروس وزيادة عدد حالات الإصابة ومنع حدوث أى تجمعات في المدينة الساحلية.

وعلمت «الوطن»، وصول قرار رسمي من قبل الجهات المعنية لكل من الحدائق والمنتزهات المفتوحة في الإسكندرية، بإغلاق تام يوم شم النسيم وذلك وفقاً لخطة الإغلاق التام لمنع التجمعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توجيه خطاب رسمي من قبل وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية بالاغلاق خلال عيد شم النسيم .

إغلاق المنتزهات في الإسكندرية

ومن المقرر إغلاق كافة المنتزهات العامة والحدائق كحديقة الحيوان، بالنزهة، وحديقة انطودنيادس وحدائق المنتزه والمعمورة وجميع الحدائق والمنتزهات لمنع اى تجمعات من قبل المواطنين في الشوارع خلال عيد شم النسيم.

إغلاق شواطئ الإسكندرية في عيد شم النسيم

وتواصل الإسكندرية إغلاق الشواطئ أمام الزوار وذلك في عيد شم النسيم مع التحذير بعدم فرش اي كراسي لمنع التجمعات مع إلقاء التحذيرات لمنع تجمعات المواطنين في عيد شم النسيم على كورنيش الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يعلن إغلاق المنتزهات والشواطئ

وقال اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، أنه تقرر إغلاق المنتزهات المفتوحة خلال شم النسيم مع استمرار إغلاق الشواطئ، بالإضافة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد أهالى الإسكندرية بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.