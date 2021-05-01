العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية.. أبرز رسائل السيسي في عيد العمال

احتفالا بـInternational Works Day، الذي تحتفل به أكثر من 130 دولة بالعالم، ويعتبروه إجازة رسمية، أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بكلمة بمناسبة عيد العمال، التي أشاد فيها بجهود كل العاملين والعاملات في مصر.

كما دعم السيسي في كلمته مسيرة التنمية بالبلاد، وإعلاء قيم العمل، حيث تضمن عدة رسائل هامة وجاءت نص كلمته كالتالي:

- وجه لكل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز تحية تقدير واعتزاز على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز، مبديا اعتزازه بتلك الجهود الصادقة.

- جهود العمال ساعدت في تعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

- العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

- الوطن دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهود العاملين المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجكم الوفير.

- ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة.

- ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة.

- الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة الشعب.

- تأكّد للقاصي والداني سلامة المسار التنموي وصدق التوجهات والسعي الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن.

- يجب إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا، لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل، والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

- أكد الرئيس أنه «دائماً حافظاً لعهدي معكم باذلاً أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة».

- وأوضح أنه «على يقين من قدرة عمال مصر، على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وصاعدة».