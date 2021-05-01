السيسي: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

وأكد السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة.