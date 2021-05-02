حظك اليوم الأحد 2-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتابع الكثير من المواطنين توقعات الأبراج لمعرفة ما تخبرهم به يوميا، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التأثير في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تهتم بمن تحب وأن تقاوم ميلك للتمرد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد يهديك أناسا مخلصين وقد تقضي اليوم معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع بلوتو في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم بالصبر وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بأن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقاتك وتجنبا للخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك وصحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى

اقتران القمر مع بلوتو يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار، وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يجعلك قادرا على التواصل والإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.