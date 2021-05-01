لا إصابات في حادث الجرار.. محافظ دمياط يكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدم وجود إصابات جراء خروج جرار القطار رقم «3048» عن القضبان بحوش محطة كفر سعد.

وزير النقل: لا مكان لمتعاطي المخدرات في السكة الحديد

وأضافت «المحافظ»، أن الديوان العام يتابع الموقف مع هيئة السكة الحديد التى أعلنت فى البيان الصادر عنها تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

«مسؤول التطوير إخواني».. نواب يكشفون كواليس بيان وزير النقل في البرلمان

وكانت وزارة النقل أعلنت عن تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث خروج قطار عن القضبان في منطقة التحويلة بمحكفر سعد، شاغلاَ الخط الطوالي دون وقوع أي اصابات.

وزير النقل: لا خصخصة للسكة الحديد وتشغيل قطارات روسية جديدة خلال أيام

وزارة النقل: سنحاسب المقصرين

ووفقا لبيان الوزارة، اليوم، جرى توجيه معدات الرفع لإعادة القطار إلى مساره واستئناف حركة القطارت في الإتجاهين، تزامنا مع تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

كامل الوزير: 225 مليار لتطوير السكة الحديد

و في وقت سابق قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تواصل العمل من أجل تنفيذ خطط تطوير شاملة لمنظومة السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن جميع القطارات القديمة سيتم وقف تشغيلها في ديسمبر 2021.

وزير النقل : لا خصخصة للقطاع

وأضاف ، وزير النقل، أنه لا خصخصة لقطاع السكة الحديد، وقال «قد نستعين بشركات إدارة وتشغيل، حيث نستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى».