مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية خارجية وداخلية غدا

تسير شركة مصر للطيران 49 رحلة جوية إلى وجهات مختلفة، غداً الأحد، من ضمنها 35 رحلة دولية، و9 رحلات داخلية، لنقل ما يقرب من 3118 راكباً، بالإضافة إلى 5 رحلات للشحن الجوي.

وتتنوع وجهات الرحلات الدولية بين العواصم والمطارات العربية والأجنبية، حيث تشمل عدة مدن عربية، منها بغداد والدوحة ودبي وأبوظبي والشارقة والمنامة والخرطوم وعمان وبيروت.

كما تشمل الوجهات الأجنبية مدن ومطارات لندن ونيويورك وميلانو وباريس وبرشلونة وموسكو واسطنبول وفرانكفورت وأمستردام ولاجوس وندجامينا وأبوجا وعنتيبي وأديس أبابا.

أما بالنسبة للرحلات الداخلية، تقوم شركة مصر للطيران بتسيير 9 رحلات إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.