موعد ليلة القدر 2021.. تحروها في العشر الأواخر من رمضان

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد ليلة القدر 2021 مع حلول العشر الأواخر من الشهر إذ تبدأ أولى لياليه من مغرب اليوم السبت وتعد ليلة 20 من رمضان، ويتحرى المسلمون في هذه الليالي العشر ليلة القدر، لا سيما في الليالي التورية، ويستعرض التقرير التالي مواعيد الليالي الوترية.

موعد ليلة القدر 2021

وبخصوص الحديث عن موعد ليلة القدر 2021 فيمكن تحريها في العشر الأوخر من رمضان، وهناك قول آخر عن تحريها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، حيث تبدأ الليلة الوترية الأولى مساء غدا الأحد 2 مايو والتي توافق ليلة 21 من رمضان، ثم الثلاثاء 4 مايو والتي توافق ليلة 23 من رمضان، ثم الخميس 6 مايو والتي توافق ليلة 25 رمضان، والسبت 8 مايو ليلة 27 من رمضان والتي يظن كثيرون أنها توافق ليلة القدر، والإثنين 10 مايو ليلة 29 من رمضان.

مواسم الخير

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ النبي صلّ الله عليه وآله وسلم، أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنَّ من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر.

فضل العشر الأواخر

وبخصوص فضل العشر الأواخر من رمضان، والتي تتضمن موعد ليلة القدر 2021، وما يشرع فيها، فقد حثت دار الإفتاء، في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بمشاغل الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّ الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وحثت الدار، من خلال فيديو «موشن جرافيك» وحدة الرسوم المتحركة قبل عدة أسابيع، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من خلال:

1- قراءة القرآن.

2- الذكر الدائم.

3- الالتزام بفرض الصلاة وعدم الانشغال عنها بمشاغل الدنيا.

4- اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير.

5- إحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحياء الليل وأيقظ أهله وشد مئزر ومعنى إحياء الليل: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما.

6- أيضًا يستحب أداء الزكاة خلال العشر الأواخر من رمضان.