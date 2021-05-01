إغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك في شم النسيم 

أصدَر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإغلاق حديقة الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

‏وفي سيق متصل، أصدَر وزير الزراعة توجيهاته إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع وشم النسيم ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظًا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.