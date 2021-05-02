«وفق عرض الشارع».. أقصى «عدد أدوار مسموح» ضمن اشتراطات البناء الجديدة

مع تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، تتعدد استفسارات المواطنين من ملكى قطع الأراضى، بشأن تفاصيل تلك الاشتراطات الجديدة للبناء داخل المدن.

ومن أبرز تلك التساؤلات التى تدور فى أذهان المواطنين، خلال هذه الفترة، السؤال حول أقصى عدد للأدوار المسموح بها وفقا لاشتراطات البناء الجديدة؟

الإجابة على السؤال تأتى ضمن النسخة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة، حيث أن المتحكم الأساسى فى تحديد عدد الأدوار وارتفاع المبانى السكنية، هو عرض الشارع بنحو.

عندما يكون عرض الشارع أكثر من 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للإرتفاع بالمتر 16 مترًا، ويسمح للمبنى أن يتكون من أرضي مع 4 أدوار.

في حالة أن يكون عرض الشارع أكثر من 8 : 12 مترًا، سيكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترًا، وعدد الأدوار أرضي مع 3 أدوار.

أما فى حالة أن يكون عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الحد الأقصى للإرتفاع هو 10 أمتار، أما عدد الأدوار سيكون أرضي مع دورين، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة.

يذكر أنَّ اشتراطات البناء الجديدة تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

وتسري تلك الإشتراطات الجديدة على المدن، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

كما تلزم تلك الاشتراطات المواطن الراغب في البناء، بطلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخل العقار، كشرط أساسي للحصول على تراخيص البناء الجديدة.

وحظرت اشتراطات البناء الجديدة، البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة من متوسطة إلى مرتفعة.

وتشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

وتسري اشتراطات البناء الجديدة على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

ولا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.