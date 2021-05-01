طعنة في القلب تنهي حياة شهيد الشهامة بدار السلام: دافع عن فتاة تعرضت للتحرش

حاولوا التحرش بفتاة فمنعته مروءته رغم صغر سنه من السكوت على ذلك وعدم تحريك ساكنا، فتدخل للدفاع عنها فما كان من المتهمين إلا أن طعنوه بسلاح أبيض «مطواة» في قلبه، في أحد شوارع دار السلام في القاهرة بالقرب من منزله، ليفارق الحياة وينضم لشهداء الشهامة السابقين.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر حوالي 16 عاما، جثة هامدة إلى المستشفى ومصاب بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض «مطواة».

تكثيف التحريات لضبط الجناة

وبتكثيف التحريات والانتقال لمكان الواقعة وفحص الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومناقشة الشهود، جرى تحديد هوية الشباب الثلاثة الذين قاموا بطعن المجني عليه وتبين أن أحدهم لديه معلومات جنائية «مسجل خطر».

القبض على المتهمين

جرى إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين عن طريق تتبع خط سيرهم، وتم القبض عليهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.