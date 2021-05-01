مواعيد عمل مراكز تطعيم لقاح كورونا في المنيا خلال الإجازات
كتب:
اسلام فهمي
04:09 م | السبت 01 مايو 2021
تطعيم كورونا
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استقبال جميع المواطنين بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، خلال أيام الإجازات الرسمية من الساعة 9صباحا وحتي الساعة 10مساءا، عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، حيث تم تحديد 4 مراكز للتطعيم وهي «المنيا الجديدة مركز طبي شباب المستقبل، ملوي مركز طبي قلندول، سمالوط مستشفى سمالوط النموذجي، وحدة القيس بمركز بني مزار».
وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
وكان نائب محافظ المنيا أجري جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.
وأطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.