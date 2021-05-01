مواعيد عمل مراكز تطعيم لقاح كورونا في المنيا خلال الإجازات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استقبال جميع المواطنين بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، خلال أيام الإجازات الرسمية من الساعة 9صباحا وحتي الساعة 10مساءا، عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، حيث تم تحديد 4 مراكز للتطعيم وهي «المنيا الجديدة مركز طبي شباب المستقبل، ملوي مركز طبي قلندول، سمالوط مستشفى سمالوط النموذجي، وحدة القيس بمركز بني مزار».

وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وكان نائب محافظ المنيا أجري جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

وأطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.