تحرير 28 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بأكبر مدينة تجارية في الإسماعيلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب، برئاسة العميد أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها.

حرر مجلس مدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، عددا من المخالفات للمواطنين، بعدم ارتدائهم ماسكات للوجه ومخالفة الإجراءات الاحترازية، خلال تواجدهم بمناطق مزدحمة.

وقالت رئاسة المركز في بيان لها، اليوم، إن الحملة رسالة واضحة للتأكيد على تطبيق مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتحصيل الغرامات من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة، قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا، ومخالفة عدم ارتداء كمامات وتحصيل الغرامات الفورية لها، إضافة إلى تفقد أماكن التجمعات للمواطنين، للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكل الأماكن بشكل يومي.

وقال البيان إنه تم رش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، والمساجد.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تضافر وتكثيف كل الجهود المبذولة، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك القضايا في أسرع وأقل وقت ممكن.

وشارك في الحملة أحمد الأسناوي نائب رئيس المركز والمدينة ومحمود علام مساعد رئيس المركز والمدينة، ووليد اللفطي مدير المتابعة، وأسامة الهادي مدير إدارة التموين بالقنطرة غرب.