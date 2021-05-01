كم من الوقت يستغرقه التدخين ليقتل صاحبه إذا بدأ في المراهقة؟

حذر الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية، من الأضرار المتعددة التي يسببها التدخين بالجسم، مؤكداً أن التدخين هو السبب الأساسي في وفاة كثير من المدخنين، لما يسببه التدخين من أمراض تؤدي إلى الوفاة بعد فترة، تختلف من شخص إلى آخر.

وأضاف «عبد المجيد»، في تصريحات لـ«الوطن» أن التدخين يسبب أمراضاً تؤدي إلى الوفاة، والمدخن يموت بسبب التدخين، حتى لو تم تشخيص وفاته بسبب السرطان أو قرحة في المعدة، أو فشل تنفسي، أو سدة رئوية، مشيراً إلى أن مرض السدة الرئوية، التي يسببها التدخين، هي ثالث سبب للوفاة في العالم، وهي التي يشعر معها المريض بصعوبة في التنفس والتعب من أقل مجهود، وكذلك أمراض القلب المسببة للوفاة، تأتي في مقدمة الوفاة، وهي أيضاً تنتج عن التدخين، مؤكداً أن كل هذه الأسباب تستند إلى حقائق علمية ومثبتة.

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية أن التدخين يسبب الأمراض في جميع أجهزة الجسم، منها سرطان اللثة واللسان والحنجرة والقصبة الهوائية، وسرطان في الرئة، وسدة رئوية، وتصلب في الشرايين، وبالتالي جلطة في القلب، وجلطة في المخ، وقرحة في المعدة، وخفض للقدرة الجنسية، هذا بخلاف تأثيره على الكلى وحتى الجلد.

وأشار «عبد المجيد» إلى أن معدل التدخين المنخفض يتسبب أيضاً في إصابة صاحبه بهذه الأمراض، وكذلك الأنواع التي يُقال عنها سجائر خفيفة، مثلها مثل السجائر التقليدية في أضرارها، وكذلك «البايب» و«الشيشة» و«التبغ المسخن»، مؤكداً أن جميعها «مميت».

وتابع أن العالم كله يتجه للتوقيع على اتفاقيات المناخ والحفاظ على البيئة، ومعالجة عوادم السيارات، وفي الوقت نفسه نجد المدخن يسحب كل هذه الأضرار لجسمه، مشيراً إلى أن هناك فرصة للمدخن في رمضان، لكي يقلع عن التدخين، مؤكداً أن المدخن إن لم يشعر بأعراض في بداية التدخين، فإنه سيشعر في وقت لاحق بأعراض هذه الأمراض، الناتجة عن التدخين، والتي تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن بعض الأمراض، مثل سرطان الرئة، تظهر في مرحلة متأخرة، لأنه من ضمن مشكلات التدخين أن المدخن ينسب نوبات السعال باعتبارها «كحة سجاير»، إلى أن تتفاقم حالته، ويشعر بأعراض أشد خطورة، وبالتالي يكون دخل في مرحلة متأخرة.

وأشار إلى أنه بعد الإقلاع عن التدخين، يستطيع عن يبدأ حياة جديدة، وجسمه خلال سنة يستطيع التخلص من كل الأثار التي تركها التدخين، وأوضح بقوله إنه بعد الإقلاع عن التدخين، قد تزيد الكحة عند الشخص، وهو أمر متوقع، لأن الجسم يبدأ في مرحلة طرد المواد الضارة التي دخلت إليه واستقرت في أنسجة الرئتين، وأن هذه الكحة الزائدة تعني أن الرئة بدأت تستعيد نشاطها، بعد الشلل الذي أصابها بسبب تراكم النيكوتين بها.