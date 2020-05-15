استشاري أمراض صدر يكشف خطوات العزل المنزلي الذاتي

كشف الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية، طريقة العزل الذاتي، قائلًا إنّه يتم للمواطن المخالط لحالة مصابة أو المواطن الذي يعاني من بعض الأعراض البسيطة.

وأضاف عبدالمجيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، أنّ الشخص يجب أن يقيم في غرفة بمفرده، ويخدمه شخص دون أن يدخل غرفته، ولا يجب أن يكون كبيرًا في السن.

وتابع: "إذا دخل الحمام يتم تطهيره بالكلور، والعزل الذاتي هو رقابة ذاتية، كما أنّ هناك أعراض عند ظهورها يجب التوجه فورا للمستشفى مثل استمرار ارتفاع الحرارة لمدة أكثر من 3 أيام، والصعوبة في التنفس".