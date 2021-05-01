عاجل.. المشدد 15 عاما لزوج أجهض زوجته عمدا في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر، أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة إجهاض زوجته الحامل عمدا بالتعدي عليها بالضرب مما إلى إجهاضها في شهر أكتوبر الماضى.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهم «قاسم.ش»، 35 عامًا، مقيم بحي أبو هلال ببندر المنيا، بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 20538 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 3678 لسنه 2020 كلي جنوب المنيا، وذلك لقيامه في 14 أكتوبر 2020، بافتعال مشاجرة مع زوجته «آية.أ»، 22 عامًا، أثناء تواجدها بمسكن الزوجية، والقيام بإجهاضها عمدًا والتعدي عليها بالضرب بأن وجه لها عدة ضربات متفرقة بالجسد وخصوصًا في منطقتي البطن والظهر حال كونه عالمًا بحملها وأنها في منتصف الشهر الثالث من حملها، الأمر الذي أدى إلى حدوث نزيف مهبلي لها، وكذلك كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المجني عليها للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود نزيف داخلي ما أدى إلى إجهاضها ووفاة جنينها في بطنها في اليوم التالي من الواقعة على النحو المبين بأوراق القضية.

وأوضح المصدر القضائي أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة المجني عليها وأدلة البحث الجنائى وتقرير الطب الشرعي، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود والمجني عليها.

وأحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا في 27 يناير الماضي، ويعد الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.