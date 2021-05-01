رسالة البابا تواضروس في عيد القيامة: أهنئكم أيها الأحباب في كل كنائسنا

نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، والتي يوجهها قداسة البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ووجه البابا تواضروس الثاني رسالته لجميع الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا: «أهنئكم أيها الأحباب في كل كنائسنا القبطية بهذا العيد وأرسل تحياتي للآباء والمطارنة والكهنة والشمامسة ومجالس الكنائس وكل الشباب والأطفال والأسر».

وأضاف البابا تواضروس الثاني: «أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يمتد إلى خمسين يوما، فقيامة الرب يسوع المسيح في اليوم الثالث يعتبر أهم وأروع حدث في تاريخ الكنيسة، ونشير هنا إلى أحداث أسبوع الآلام التي نجد فيها أن الصليب والقيامة وجهان لعملة واحدة فالصليب يؤدي الى القيامة والقيامة جاءت من الصليب.

وأوضح البابا في كلمته، أنَّ القيامة جاءت من الصليب، فالمسيحية بلا صليب كعروس بلا عريس ودون القيامة لا يكون لنا أي إيمان مسيحي، فالقيامة هي أساس الإيمان والعقيدة وبلا قيامة لا توجد كنيسة ولا إنجيل فالقيامة أساس الإيمان، ومصدر الفرحة والسلامة لنا جميعا.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

ويحتفل المسيحيون بـ عيد القيامة المجيد، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 2 مايو، كما أقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إجازة رسمية، ومن المقرر أن تُقام القداسات بمناسبة الاحتفالات بـ عيد القيامة المجيد في الكنائس مساء يوم السبت المقبل، الذي يطلق عليه «سبت النور»، واختلفت الترتيبات بحسب نظام كل كنيسة، نظرا للظروف الحالية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الطائفة الإنجيلية بأنَّه «حرصا على صحة الجميع، ونظراً للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية»، وتابع بقوله: «نصلي من أجل سلامة شعبنا العظيم، وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم».