إحالة أوراق متهمين قتلا صديقهما في المنيا لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات المنيا، فب جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بإحالة أوراق عامل ومزارع بمركز المنيا لفضيلة المفتي، بتهمة أشتراكهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لصديقهما في شهر فبراير الماضي.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهمان «مراد.ا»، 17 عامًا، عامل، و«خليفة.ا»، 23 عامًا، مزارع، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، في القضية رقم 29693 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1974 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

زجاء في قرار الإحالة أن المتهمين استدرجا المجني عليه «أبو زيد.م»، مقيم بمركز المنيا، في 23 فبراير الماضي، بحيلة بارعة ليلاً إلى أرضٍ زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، من أجل تله مع سبق الإصرار والترصد، وقام المتهمان بوضع جوهرًا سامًا يسبب الموت آجلاً أو عاجلاً وهو مبيد حشري سام بكميات قليلة في كوب الشاي الذي تناوله المجني عليه وهو صديقهما، وما إن تناوله حتى خارت قواه فظفرا به في الحال وأنقضا عليه قاصدين قتله في الحال، وقاما بعد ذلك بدفن جثمانه في الأرض الزراعية حتى لا يفتضح أمرهما.

وأضاف المصدر القضائي ، أن المجني عليه ربطته معاملات مالية سابقة مع المتهم الأول، مما أدى ذلك إلى أطمئنان ووثوق المجني عليه إلى كلام الجناة وخاصة المتهم الأول بالذهاب معهما ليلاً إلى أرض زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، مما سهل تنفيذ المخطط الماكر للجناة بكل سهولة ويسر دون إيجاد أية معاناة، كما أن المتهم الثاني قام بشراء المبيد الحشري من تاجر.

وأوضح المصدر القضائي، أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة شقيق المجني عليه والذي أفاد أنه إثر تغيب شقيقه هاتفه أحد المتهان وأخبره بخطف شقيقه طالبًا منه فدية مالية، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود، وكذلك إقرار المتهمين بإرتكاب الواقعة تفصيلا ً وقاما بإجراء معاينة تصويرية لها، وضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بحوزة المتهم الثاني .

وأحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا في 21 يناير الماضي، ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.