محافظ بني سويف: غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال شم النسيم

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية، اليوم، بغلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المركز والمدينة اعتبارا من اليوم السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أواحتفالات جماهيرية خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات التي أعلنت عنها الحكومة.

وشدد المحافظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.

«غنيم»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع

و شدد محافظ بنى سويف، على رؤساء المدن بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية بأماكن التجمعات والخدمات، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على صحتهم وصحة وسلامة ذويهم.

تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة خلال شم النسيم

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ خطة استعداد مديرية الصحة لاستقبال عيد شم النسيم، والتى تتضمن تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وكذا تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة، وإحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدي استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، مع ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق.