تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في برنامج «رامز عقله طار»

يتشوق الجمهور لمعرفة ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، حيث يعد من الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الضحية الجديدة لمقالب رامز من مشاهير الفن والإعلام والرياضة.

ملك قورة ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار

وتقع الفنانة الشابة ملك قورة اليوم ضحية برنامج «رامز عقله طار»، والتي يستقطبها أسوة بضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبلها في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز بطريقته، ثم تستقبلها المذيعة سارة مراد لتوجه لها بعض الأسئلة قبل أن تتركها فريسة لمقلب رامز جلال.

ويتنكر رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

عدد من مشاهير الفن والرياضة وقعوا ضحية مقالب رامز عقله طار

واستقبل رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار» عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.

ويعرض برنامج «رامز عقله طار» على شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب مباشرة.