سمية الخشاب قصة حب بدأت بـ«علاقة روحانية» وانتهت بحثا عن نفقة «المتعة»

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتساءل المتابعون إذا ما كانت تعيش قصة حب جديدة خلال هذه الأيام من عدمه بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مصحوبة بتعليق منها وقولها «حبيبي.. لقد حالفك الحظ لأنك تتأرجح مع الأفضل وأنا جشع»، وسبقتها بصورة أخرى معلقة عليها «الفلانتين لسه مخلصش».

هل ستتزوجين؟ سؤال رفضت سمية الخشاب التعليق عليه صراحة واكتفت بقولها لـ«الوطن» ضاحكة: «حب ربنا أحلى من البشر».

بدأت علاقتها مع أحمد سعد بمسلسل «الحلال»

مع الحب والزواج كان للفنانة سمية الخشاب تجربة مريرة عاشتها مع الفنان أحمد سعد، بدأت بينهما بتبادل عبارات الحب والغزل، ثم الزفاف السعيد، لينتهي الأمر بالطلاق وتبادل الاتهامات والقضايا في المحاكم.

«تجمعنا علاقة روحانية» عبارة وصفت بها سمية الخشاب سر حالة الحب التي جمعت بينها والفنان أحمد سعد، ردًا على اتهامات الفنان ريم البارودي وقتها بأن صديقتها سمية «خطفت» منها حبيبها «سعد» بعد أنا عرفتهما لبعضهما البعض وترشيحه لها لغناء تتر مسلسل «الحلال» الذي عرض في رمضان عام 2017 للمؤلفة سماح الحريري، والمخرج أحمد شفيق.

حب وروقان ثم ضرب وخناقات

بعد وقت قصير من إقامة حفل الزواج، اختفت «العلاقة الروحانية» وبدأت سمية الخشاب، تحذر من العنف ضد المرأة، دون أن تكشف أنها أحد بطلات هذا العنف إلا بعد انفصالها وتأكيدها أن أحمد سعد كان يقوم بالاعتداء عليها وشرع في قتلها وخسرت «طحالها» بعد انفجاره بسبب ضربه لها.

اتهامات بـ«النصب» تبادلها كل منهما ضد الآخر بعدما قال أحمد سعد في تصريحات تليفزيونية، إن سمية الخشاب استولت على شقته التي كان يسدد أقساطها للبنك من خلال إصداره «شيكات» باسمها بزعم عدم وجود خبرة لديه في المعاملات المالية، ورفضت إعادتها له وقالت له «إذا كان عاجبك».

تبادل اتهامات

بدورها رفضت سمية الخشاب في لقاء تليفزيوني، اتهامات أحمد سعد لها، ووصفته بأنه «كذاب» وقولها: أنا دفعت أكتر من تمن نصف البيت، وسددت 3 أقساط وهو دفع قسطين، طلب نقل ملكية الشقة باسمه، قولت له هات فلوسي الأول أنا مش هبلة، ودفعت له الفلوس اللي دفعها وأخد حقه.

وظلت علاقة سمية الخشاب وأحمد سعد «ترند» السوشيال ميديا لفترات طويلة ليس فقط بسبب تصاريحاتهما النارية المتبادلة، ولكن بعد قيام أحمد سعد في شهر مارس 2019 في الساعة 6 صباحًا بكتابة منشور عبر حسابه يعلن فيه عن طلاقه لسمية الخشاب، الأمر الذي جعلهما عرضة لـ«كوميكس» صفحات مواقع التواصل «صباح الخير إنت طالق.. بتطلقني على غيار الريق».

وأقامت سمية الخشاب دعوى قضائية بمحكمة أسرة سيدي جابر بالأسكندرية حسب محل إقامتها ببطاقة الرقم القومي، برقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها أحمد سعد، تطالب فيها بنفقة «المتعة والعدة».