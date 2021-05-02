حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:05 ص | الأحد 02 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
الفلك ينصحك اليوم بالصبر، وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
ما زال القمر معاكسًا، ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.