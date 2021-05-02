حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل علاقات العمل ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.