بعد طرح موديل 2022.. تعرف على مواصفات هوندا سيفيك الجديدة

كشفت العلامة اليابانية هوندا موخرًا عن أيقونتها «سيفيك» موديل العام المقبل 2022، والتي تنتمي لسيارات الصالون «السدان العائلية»، ذات الشكل والطابع الرياضي.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارات الجديدة حسب المعلن من الشركة، ومنها:

مواصفات السيارة

- تتوافر السيارة ضمن فئات سيارات السيدات، وتعتمد على محركين كلاهما رباعي الاسطوانات:

الأول: بسعة بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، يتصل بشاحن تيربو ، ينتج قوة قدرها 180 حصان، وعزم أقصى للدوران وعزم دوران 240 نيوتن متر.

والثاني: سعته 2.0 لتر قادر على توليد قوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر.

-كلا المحركين يتصلان بناقل حركة من طراز CVT .

-داخل مقصورة السيارة العديد من أنظمة المتطورة منها «شاشة ديجيتال للعدادات قياس 10.2 بوصة، شاشة تحكم لمسية قياس 7 أو 9 بوصة، نظام صوتي فاخر من BOSE، يعمل بأكثر من 12 سماعة».

-تتضمن التجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة العديد من أنظمة الأمان منها:

أنظمة الأمان

كاميرا تغطي مجال رؤية أوسع ورصد وتحديد المشاة وراكبي الدراجات والسيارات المحيطة بشكل أفضل.

محدد السرعة.

10 وسائد هوائية بتصميم جديد يساعد على احتواء الرأس عند الاصطدام.

نظام Honda Sensing لمساعدة السائق الذي يعمل بواسطة كاميرا مثبتة بالزجاج الأمامي، وتشمل المساعدة في الازدحامات والبقاء داخل الحارة المرورية.

جدير بالذكر، أنه تم طرح الموديل الجديد 2021 من سيارة «هنودا سيتي» خلال مارس الماضي، بفئتين الأولى «هوندا سيتي LX» وتم طرحها بسعر 345 ألف جنيه، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وقوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، والفئة الثانية «هوندا سيتي LX سبورت» والتي من المقرر طرحها خلال شهر مايو الجاري بسعر يصل إلى 360 ألف جنيه.