وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة يفتتحان ملعب «الإخيوة» بالشرقية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملعب كرة القدم القانوني لمركز شباب الإخيوة التابع لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، المُقام بمساحة إجمالية 6 آلاف و16 متر مربع، بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه.

تفقد وزير الشباب والرياضة والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، الملعب والتأكد من جاهزيته أمام الشباب للمشاركة في الدورات الرياضية.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطه الرياضية والاجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأشاد وزير القوى العاملة بالجهد المبذولة، للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، كما هنأ عمال مصر يوم عيدهم.

ومن جانبه؛ أوضح محافظ الشرقية أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس مهم للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانات للشباب.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس سامي معجل، رئيس مدينة الحسينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن مركز شباب الإخيوة يُعد إحدى القلاع البرلمانية بمحافظة الشرقية، والذي تخرج من برلمان الشباب بالمركز، نواب حاليين وسابقين بمجلس النواب المصري، واشتهر الإخيوة بالمشاركات الثقافية والشعرية على مستوى المحافظة والجمهورية.