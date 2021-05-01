«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكمثرى خلال مايو
كتب:
الوطن
07:25 م | السبت 01 مايو 2021
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر مايو.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
6- أعداد الثمار قبل الجمع
7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق، أو الدفن في التربة، حتى لا يحدث تجديد للإصابة.
8- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية، ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.
ثانيا: التسميد
ويتمثل في تسميد أشجار الكمثرى التي تروى بالتنقيط للفدان
الريّة الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.
الريّة الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19.
الريّة الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريكالرية.
الرابعة: 2ك نترات كالسيوم الرش الورقييتم الرش الورقى بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لترًا/ الشجرة السنة الثانية 18 لترًا/ الشجرة السنة الثالثة 20 لترًا/ الشجرة السنة الرابعة 30 لترًا/ الشجرة السنة الخامسة 40 لترًا/ الشجرة السنة السادسة 50 لترًا/ الشجرة السنة السابعة 60 لترًا/ الشجرة.
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية «4 ساعات ري في الأسبوع»، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعا: برنامج المكافحة
ويستهدف مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية كالتالي:
1-مكافحة من التفاح والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة - لمبادة إكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
2-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة.
3-مكافحة الأكاروسات المبططة برش إباماكس 100سم /00 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
4- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
5- مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200 لتر ماء.
6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم / 200 لتر ماء.
7- مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء، وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولى.
8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز، ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتى نصف مايو.