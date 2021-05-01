تشديدات أمنية وتحويلات مرورية لتأمين الكنائس قبل قداس عيد القيامة بأسيوط

شددت قوات الأمن في أسيوط، اليوم، من إجراءاتها في محيط الكنائس بمراكز وقرى المحافظة، استعدادا لاحتفالات وقداس عيد القيامة المجيد.

انتشرت دوريات الأمن في الشوارع الرئيسية والميادين العامة القريبة من الإبراشيات والكنائس والتغيير الدوري لأفراد وضباط الشرطة المكلفين بتأمينها، فضلًا عن تكثيف اللجان المرورية.

وقامت قوات الأمن بتحويلات مرورية عقب إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الكنائس والإبراشيات كإجراء احترازي لتأمين الاحتفالات، فضلًا عن انتشار الدوريات الأمنية المتنقلة التي تجوب عدد من الشوارع والميادين، خاصة في محيط المناطق التي تقع فيها الإبرشيات والكنائس.

كان قد بدأت كنائس أسيوط، مساء الأحد الماضي، صلوات أسبوع آلام المسيح، الذي يتذكرون فيه الآلام النفسية والجسدية التي مر بها السيد المسيح، وصولا إلى تعليقه على خشبة الصليب من قبل الرومان حسب المعتقد المسيحي، وينتهي باحتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، يوم غد الأحد.