محل عطارة مدفوع الإيجار لـ6 أشهر.. «حياة كريمة» تسعد «فاطمة» وعائلتها

استجابت مبادرة «حياة كريمة» لحالة السيدة «فاطمة»، والتي تربي أطفالها الـ3، التي تعيش بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وساعدتها بمحل عطارة مدفوع إيجاره لمدة 6 أشهر، ليكون مصدر دخل لها لأسرتها المكونة من أطفالها ووالدتها المريضة ووالدها المسن.

والتقت المذيعة دهب غريب، مقدمة برنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة dmc، مع «الست فاطمة» وجيرانها لمعرفة كل المعلومات الخاصة بحالتها.

وبدورها أكدت إحدى جاراتها، أن «الست فاطمة» سيدة طيبة للغاية وتعيش ظروفا مادية صعبة للغاية «ظروفها على قدها»، ولهذا تعمل بائعة في الشارع، حتى توفر لأولادها لقمة العيش ومصاريف تعليمهم، موضحة أن أفضل مساعدة يمكن أن تقدم لهذه السيدة وأطفالها، أن يساعدها أحد بفتح كشك لها كمصدر رزق لها ولأولادها.

فيما أشارت جارة أخرى لـ«الست فاطمة»، إلى أنها «غلبانة» جدا، ولا تقحم نفسها في أي مشاكل مع جيرانها.

وبدوره، شدد جار آخر لـ«الست فاطمة» على أنها أمرأة مكافحة وتعمل بكدٍ لتنفق على أطفالها الثلاثة بالإضافة إلى والدتها المريضة، مشيرا إلى أن أفضل مساعدة تقدم لها، فتح أي محل لها.

فيما كشفت «الست فاطمة»، خلال لقائها مع المذيعة دهب غريب، مقدمة برنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة dmc، عن أنها تسكن بالمحلة منذ 8 سنوات، بعدما كانت تعيش بمحافظة أسيوط، موضحة أنها جاءت إلى محافظة الغربية بحثا عن عمل، تتعول بها أولادها وأسرتها، لافتة إلى أنها لم تتعلم رغم أنها تسطيع القراءة والكتابة، ولهذا فهي حريصة كل الحرص على أن يتعلم أولادها ويتفوقوا بدراستهم.

وتابعت: «الحمد لله ربنا مقدرني، وأي حاجة عيالي بيحتاجوها لتعليمهم بوفرها، سواء دورس أو كتب»,

وأردفت أنها تعمل حتى منذ قبل زواجها، بالتحديد وهي في عمر 7 سنوات، وهي من تكفلت بجهاز عرسها كاملا، بداية من العمل بمحل عطارة، ومن ثم بائعة في الأسواق والشوراع، وبعد الزواج كانت تظن أن زوجها سيتحمل هو مصاريف حياتهم وتعليم أولادهم لكن هذا لم يحدث، ولهذا لجأت للعودة إلى العمل.

وواصلت: «الحمد لله عمري ما مدت أيدي لحد، كانت تلاجتي تبقى فاضية، بس عمري ما أقول لحد أنا جعانة، اشتغل وأكل ولادي، ولا أقول لحد إني محتاجة أي مساعدة».

وأشارت إلى أن ناتج عملها حاليا كل ينفق على إيجار الشقة التي يعيشون بها، وما يتوفر منه تستخدمه لتوفير الطعام لأسرتها، ومصاريف التعليم، موضحة أن أمنية حياتها أن تفتتح محل عطارة أو حتى كشك تعمل به، وإلى جوارها أولادها.