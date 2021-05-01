رامز جلال يمازح ملك قورة: متقمصة شخصيتين.. طفلة كيوت وسنيورة حلوة

مازح الفنان رامز جلال، الفنانة ملك قورة، التي وقعت ضحية اليوم في برنامج «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، قائلًا: «دي متقمصه شخصيتين، شخصية طفلة كيوت بريئة، وشخصية مزة جريئة».

وأضاف «رامز»، أن ملك قوره بالنسبة له «قطة كيوت» و«بيبي فيس»، ولكن ليس عنده عزيز أو غالي، ولذلك سينفذ فيها المقلب، «لازم أخدها على الهادي، وهتشوف ليلة مشافتهاش في حياتها، دي حلوة وسنيورة».

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.

وبرنامج «رامز عقله طار» هو العاشر في مسيرة رامز جلال في برامج المقالب، الذي بدأ تقديمه للمرة الأولى في عام 2011 بعنوان «رامز قلب الأسد»، ومنذ ذلك الوقت أصبح برنامج رامز جلال وجبة أساسية على الشاشة الرمضانية، حيث قدم بعد ذلك «رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز في الشلال» و«رامز مجنون رسمي».