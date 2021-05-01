رامز يسخر من ملابس ملك قورة: إنتي شغالة مع سعد الصغير؟

سخر الفنان رامز جلال، من ملابس الفنانة ملك قورة، خلال حلقة اليوم في برنامج «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، حيث قال «ملك قورة كانت طفلة بريئة، بقت موزة حلوة، كل يوم على الانستجرام صورة، فوقي يا بت واعرفي أن الدنيا غرورة».

وأضاف «جلال»: «إنتي لابسة أبيض في أبيض بس برضه الأهلي فوق الجميع، عاملة تسريحة نجلاء فتحي، وبعدين إيه الشراشيب اللي طالعه من الجاكت ده، إنتي شغالة مع سعد الصغير»، فيما طالبت الفنانة أن يكون هناك جيوب في الجاكت الذي ترتديه، ليرد عليها رامز: «عاوزه جيب ليه؟ انتي بتشربي سجاير؟ هقول لأبوكي».

فيما أعربت الفنانة ملك قورة عن خوفها من كل الألعاب، وعندما تم إرغامها على لعبة الثور، «قامت بركوبه بشكل مختلف عن كل الضيوف»، فكان رد رامز: «كأنها بتركب موتوسيكل ورا جوزها ورايحة لحماتها».